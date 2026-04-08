El icónico Hotel Mandarin Oriental de Miami será demolido para construir dos torres

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Miami (EE.UU.), 8 abr (EFE).- El icónico hotel Mandarin Oriental de Miami, uno de los más lujosos de Estados Unidos, será demolido el próximo domingo para dejar paso a la construcción de dos torres que incluirán viviendas con una inversión de mil millones de dólares, casi un año después de su cierre.

El nuevo proyecto, llamado The Residences at Mandarin Oriental, se conformará de dos torres, con apartamentos que van de los 4,9 millones a los 100 millones de dólares, de los que ya se han vendido el 50 % de la torre sur, de acuerdo con un comunicado conjunto de las empresas involucradas.

«Incluirá 298 residencias que ocuparán esa misma zona. El complejo constará de dos torres independientes: una de uso exclusivamente residencial con 66 plantas y otra de 34 niveles que reemplazará al antiguo hotel, la cual albergará tanto suites hoteleras como residencias privadas», dijo este miércoles en una rueda de prensa la vicepresidenta de Construcción de Swire Properties, Jessica Chen.

La extensión total del proyecto es de 20.000 metros cuadrados, de los que más de 9.300 están destinados a once piscinas, áreas de bienestar con tratamientos holísticos, jardines de meditación, dos restaurantes de alta gastronomía, vinoteca privada y simuladores de golf.

La demolición, prevista para el día 12, será la mayor implosión de este tipo en Miami en más de una década, según informaron los expertos en demolición y construcción.

Aunque habrá un nuevo Hotel Mandarin Oriental Miami, de 121 habitaciones destinado a ser la propiedad insignia de la marca en Norteamérica, el proyecto marca el fin del actual hotel, que abrió hace 25 años en Brickell, una de las zonas de mayor desarrollo actual en la ciudad estadounidense. EFE

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