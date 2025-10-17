El imán de Lisboa recuerda que hay «poquísimas» musulmanas que usan el burka en Portugal

Lisboa, 17 oct (EFE).- El imán de la Mezquita Central de Lisboa, jeque David Munir, recordó este viernes que hay «poquísimas» musulmanas que usan en Portugal el burka o el niqab, que son velos que tapan la cara, después de que el Parlamento diera el primer paso para prohibirlos.

«El burka no es obligatorio (en el islam), por lo que tenemos poquísimas musulmanas que usan burka en nuestro país, poquísimas que usan el niqab, que es cubrir el rostro dejando solo a descubierto los ojos, y una buena parte de musulmanas que solo usan el pañuelo que cubre el cabello», dijo el jeque Munir, en declaraciones a la cadena de televisión publica lusa RTP.

Destacó que hay muchas mujeres que profesan el islam que no llevan velo y que «son tan musulmanas como el resto».

Munir dio esta entrevista después de que la mayoría de derechas en el Parlamento de Portugal aprobara en una primera votación un borrador de ley presentado por el grupo de ultra Chega para prohibir taparse el rostro en lugares públicos.

Tras esta votación, la propuesta baja ahora a una comisión legislativa para ser evaluada e introducir posibles enmiendas antes de volver al pleno para el voto final.

El jeque Munir indicó que existe «una ignorancia» enorme entre los diputados que dicen que el islam le quita libertad a la mujer y que se le obliga a usar el burka.

«Es mentira, es falso -subrayó-, esto es solo para ganar más votos y sinceramente, el islam no obliga a la mujer a cubrir su cara».

El voto sobre esta propuesta tiene lugar después de que el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgara el jueves una nueva versión de la Ley de Extranjeros, que impone restricciones a los inmigrantes y que fue impulsada por el Gobierno, que la sacó adelante en el Parlamento con los votos de Chega.

Durante el acalorado debate en el Parlamento, el presidente de Chega, André Ventura, vinculó el burka con la inmigración.

«Quien llega a Portugal, viniendo de donde venga, de la región que sea, con las costumbres que tenga y con la religión que tenga, debe sobre todo cumplir, respetar y hacer respetar las costumbres y valores de este país», dijo Ventura.

Por eso, alegó que su partido ha presentado esta iniciativa «para prohibir que se obligue a las mujeres a ocultar su rostro totalmente, tanto si tiene que ver con su identidad como por obligación religiosa».

En el país ibérico no existen estadísticas oficiales sobre el número de mujeres que llevan el velo islámico que tapa toda la cara, que en algunos países se conoce como burka o como niqab. EFE

