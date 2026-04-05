El impacto directo de un misil iraní en ciudad israelí de Haifa causa al menos 4 heridos

2 minutos

Jerusalén, 5 abr (EFE).- El impacto directo de un misil iraní este domingo por la tarde contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel cuya refinería fue atacada en dos ocasiones anteriormente por Teherán, causó al menos 4 heridos, uno de ellos grave.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) confirmaron a EFE que se trató de un impacto directo y el Canal 12 israelí reportó que portaba una ojiva de 450 kilogramos.

El servicio israelí de emergencias Estrella de David Roja (Maguén David Adom, MDA) coincidió en que fue un impacto directo contra un edificio residencial de siete plantas y detalló que entre los heridos se encontraba un hombre de 82 años, en estado grave debido a la caída de escombros.

Este fue trasladado a un hospital cercano en una ambulancia móvil de cuidados intensivos debido a su gravedad.

Además, también se atendió a una mujer de 77 años, otra de 38 años y un bebé de 10 meses -que sufrió una lesión en la cabeza- por heridas leves causadas por metralla y fruto de la explosión.

Según MDA, existe la posibilidad de que haya más personas atrapadas.

«Al llegar a la calle, vimos un edificio de varias plantas que había sido impactado, con una destrucción considerable en el lugar. Los residentes presentes nos informaron de que había heridos atrapados bajo los escombros en las plantas bajas», declaró Shevach Rothenshtrych, paramédico sénior de MDA, en un comunicado.

No es el primer impacto que recibe Haifa en un ataque iraní durante esta guerra. La ciudad más importante del norte de Israel vio cómo su refinería era alcanzada la semana pasada por misiles de Irán sin causar víctimas.

Se trataba de la segunda vez que presentaba un impacto esta infraestructura, pues el pasado 19 de marzo también sufrió daños, lo que provocó apagones eléctricos en algunos barrios de la urbe portuaria. EFE

gac/mt/mb

(foto) (vídeo)