El incendio en el Vesubio sigue activo y se ha declarado movilización nacional

Roma, 10 ago (EFE).- El incendio en la ladera del volcán Vesubio, en Nápoles, en el sur de Italia, sigue activo este domingo tras tres días aunque por el momento está controlado y se ha declarado la movilización nacional para evitar que la situación se pueda agravar.

«Acabo de firmar el decreto que ordena, en apoyo de la región de Campania, la movilización extraordinaria del Servicio Nacional de Protección Civil», declaró el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, en la tarde del sábado después de que el incendio aunque parece controlado ha alcanzado actualmente los 3.000 metros en la ladera del volcán y una superficie de varios cientos de hectáreas quemadas.

El objetivo de la solicitud es poder desplegar al menos dieciséis columnas móviles adicionales con módulos de extinción de incendios forestales, que se sumarán a los actuales formados por cuatro helicópteros regionales, además de las seis avionetas, un helicóptero y más de 150 efectivos.

“La situación podría agravarse. No nos detendremos porque la situación podría agravarse en cualquier momento», declaró el alcalde de la localidad más afectada, Terzigno, Francesco Ranieri.

Ranieri explicó que aproximadamente 480 hectáreas han resultado afectadas. «Afortunadamente, el viento soplaba al principio con viento ascendente y luego, en cierto punto, se dirigió hacia las casas. Y fue entonces cuando nos asustamos. Pero los vehículos terrestres garantizaron la seguridad de todos. La zona estaba a pocos kilómetros de las casas. No tuvimos que evacuar gracias a la excelente labor de los voluntarios regionales y los bomberos que vigilaron la zona durante toda la noche», añadió.

La columna de humo es visible a decenas de kilómetros de distancia, desde las excavaciones arqueológicas de Pompeya hasta Nápoles y fragmentos de ceniza se han depositado en numerosas viviendas de la zona. EFE

