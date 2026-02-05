El independentista catalán Puigdemont consigue una victoria simbólica en la justicia europea

El independentista catalán Carles Puigdemont, objeto de una orden de detención en España por la tentativa fallida de secesión de Cataluña en 2017, consiguió el jueves una victoria simbólica en la justicia europea, que anuló la retirada de su inmunidad de eurodiputado en 2021.

En abril de 2021, el Parlamento Europeo revocó la inmunidad del ex presidente regional Puigdemont y otros dos eurolegisladores catalanes, Antoni Comín y Clara Ponsatí.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) consideró que la designación del ponente del caso -el ultraderechista búlgaro Angel Dzhambazki- cuestionó la imparcialidad del proceso.

«La designación del ponente encargado de las solicitudes de levantamiento de la inmunidad era contraria a la exigencia de imparcialidad», explicó el TJUE en un comunicado.

Inculpados por la justicia española por su papel en el intento fallido de secesión de Cataluña, Puigdemont, Comín y Ponsatí habían sido elegidos eurodiputados en mayo de 2019.

No obstante, el Tribunal Supremo español pidió la suspensión de la inmunidad de los tres, en una decisión que fue confirmada en apelación dos años después por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

Para el TJUE, el hecho de que Dzhambazki perteneciera al mismo grupo que eurodiputados del partido de extrema derecha español Vox -promotor de la petición, junto con el Estado español- viciaba la imparcialidad.

«El Tribunal anula las decisiones del Parlamento, adoptadas sobre la base de informes que deberían haberse considerado nulos, ya que la designación del ponente era contraria a la exigencia de imparcialidad», concluye el comunicado publicado el jueves.

Esta decisión no tiene, sin embargo, un efecto inmediato sobre la situación de Puigdemont, quien ya no es eurodiputado.

A cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez en 2023, los socialistas se comprometieron con el partido de Puigdemont a impulsar una ley de amnistía para los independentistas con causas en la justicia tras el intento de secesión.

Aunque el Parlamento español aprobó la ley en 2024, Puigdemont aún no pudo beneficiarse porque el Tribunal Supremo decidió que la amnistía no era aplicable a los investigados por delito de malversación.

El expresidente del gobierno catalán aún reside en Bélgica a la espera de que el Tribunal Constitucional español decida sobre el recurso que presentó para poder acogerse a la ley de amnistía.

Comín sigue también en Bélgica, mientras que Clara Ponsatí regresó a España en 2023.

