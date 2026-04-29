El Instituto Cervantes lanza en Milán un festival de novela negra europea

2 minutos

Roma, 29 abr (EFE).- El Instituto Cervantes de Milán celebrará en el mes de mayo la primera edición del festival de novela negra «De los Mares del Norte a los Mares del Sur», en el que participarán destacados autores del género como Dolores Redondo y el trío Carmen Mola, informó la institución en un comunicado.

El certamen, que se celebrará del 11 al 13 de mayo en Milán (norte), busca reflexionar sobre el papel del género ‘noir’ en el panorama cultural europeo y explorar cómo el ‘thriller’ contemporáneo disecciona problemas estructurales como el abuso de poder o la violencia en las sociedades actuales.

Bajo la dirección artística del escritor Mikel Santiago, el festival reunirá a una delegación de seis autores españoles junto a referentes del ‘giallo’ italiano para analizar la construcción del suspense y la «anatomía del mal» en la literatura.

Entre los participantes españoles destacan Dolores Redondo, César Pérez Gellida y Carmen Mola (pseudónimo de Jorge Díaz, Antonio Santos Mercero y Agustín Martínez), mientras que por la parte italiana, intervendrán autores destacados como Gian Andrea Cerone, Rosa Teruzzi y Michela Martignoni.

«La novela negra es uno de esos géneros que logra entretener sin dejar de plantear preguntas», según la directora del Cervantes de Milán, Ana Vázquez Barrado.

A su juicio, no existe «un modo más eficaz para comprender cómo funcionan el poder y la energía de una ciudad que leer una novela negra», a la que definió como una herramienta ambiciosa para explorar los «demonios de los personajes» y la realidad social actual.

El programa en Milán, de acceso gratuito, se complementará con una jornada de clausura el 14 de mayo en el Salón del Libro de Turín (norte), el evento editorial más relevante de Italia, donde se debatirá sobre los mecanismos de la ficción ante un público internacional. EFE

mla/sam/ajs