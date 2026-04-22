El jefe de la autoridad electoral de Perú renuncia tras irregularidades en los comicios

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El jefe de la entidad electoral que organizó los comicios generales en Perú renunció este martes, poco antes de ser interrogado por la fiscalía por las múltiples fallas en las votaciones de la primera vuelta.

Piero Corvetto fue citado para rendir declaratoria por los inconvenientes logísticos en la jornada electoral del 12 de abril, que retrasaron el escrutinio.

Los peruanos aún no saben quién disputará el balotaje del 7 de junio frente a la derechista Keiko Fujimori.

El izquierdista radical Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga pelean voto a voto por el segundo lugar, con una leve ventaja de 15.000 sufragios para el primero con cerca del 94% del conteo.

Corvetto, al mando de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se apartó del cargo antes de acudir a la fiscalía este martes en calidad de funcionario para rendir su versión sobre lo ocurrido.

«Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE», señaló en un misiva que publicó en X.

Corvetto estaba en el cargo desde el 31 de agosto de 2020. En 2024 había sido ratificado en el cargo.

Calificó de «problemas técnicos operativos» las irregularidades registradas en el despliegue del material electoral en Lima durante las votaciones.

Dichos problemas provocaron demoras en la apertura de las mesas electorales en la capital peruana y dejaron sin votar a más de 50.000 personas, lo que obligó a ampliar por 24 horas el sufragio, algo inédito en Perú.

La misión de observación de la Unión Europea (UE) se refirió a «graves fallos», pero precisó que no encontró «ninguna prueba objetiva» de fraude, como alegó el candidato López Aliaga.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral del país, estima que los resultados finales no se conocerán antes del 15 de mayo debido a las demoras en el cómputo que realiza la ONPE.

Boletas en un contenedor de basura, actas electorales impugnadas y acusaciones de fraude ensombrecieron la jornada electoral y afectaron el recuento de votos de las presidenciales.

– Festejo y crítica –

Keiko Fujimori, quien encabeza los conteos parciales con 17% de los votos, celebró la renuncia de Corvetto.

«De cara a la segunda vuelta es una buena noticia para el Perú que éste señor haya dado un paso al costado», dijo a periodistas tras salir de un acto público.

El partido Juntos por el Perú, del izquierdista Roberto Sánchez, denunció en un comunicado que la renuncia obedeció a «una perversa acción mediática» que busca instalar «una narrativa» de fraude, para anular las elecciones ante el avance de esa agrupación.

El partido de López Aliaga, Renovación Popular, señaló a través de su candidata a la vicepresidencia Norma Yarrow, que «los responsables, que traicionaron a la patria, asuman las consecuencias por el golpe» a la democracia «con unas elecciones cero transparentes».

Tras dejar su cargo, Corvetto acudió a la fiscalía, donde permaneció 90 minutos. Entregó su pasaporte y se retiró sin dar declaraciones.

La fiscalía no ha informado sobre el tipo de diligencia que cumplió el ahora exfuncionario.

La caída del titular de la ONPE era cuestión de horas en medio de una fuerte presión política y mediática para que dejara el cargo.

El Jurado Nacional de Elecciones también lo denunció penalmente ante la fiscalía por las fallas en la primera ronda de las presidenciales.

ljc/vel