El jefe de la junta militar de Malí asegura que la situación está «bajo control»

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El jefe de la junta militar maliense, Assimi Goita, que no había sido visto en público y cuyo paradero se desconocía desde los ataques rebeldes sin precedentes del sábado, dijo este martes que la situación en su país está «bajo control»,

Goita dio su su primer discurso público desde que estos ataques inéditos el fin de semana desestabilizaran a la junta en el poder.

Los yihadistas y los separatistas tuareg siguen posicionados en el norte de este vasto país africano, tres días después de haber lanzado una impresionante oleada de ataques, en una situación que Goita reconoció como «de extrema gravedad».

El líder maliense no había hecho ninguna aparición ni declaración pública durante tres días, alimentando las dudas sobre su capacidad para permanecer en el poder, pero el martes por la noche -horas después de que los yihadistas amenazaran con imponer un bloqueo a la capital, Bamako- pronunció un discurso a la nación por la televisión estatal.

«Mientras les hablo, se han reforzado las disposiciones de seguridad. La situación está bajo control y continúan las operaciones de limpieza, los esfuerzos de búsqueda, la recopilación de información y las medidas de seguridad», afirmó.

Instó a la población a «levantarse contra la división y la fractura nacional», y dijo que el país necesita «claridad, no pánico».

Más temprano el martes, su oficina difundió fotos suyas visitando a soldados y civiles heridos, así como al embajador ruso.

Las fotos eran las primeras imágenes de Goita desde que los rebeldes lanzaron, al amanecer del sábado, una ofensiva coordinada contra posiciones estratégicas de la junta, incluidas zonas alrededor de Bamako.

Los ataques fueron los más importantes en casi 15 años y reunieron a dos antiguos enemigos -insurgentes islamistas y separatistas tuareg- que unieron fuerzas contra la junta militar y sus aliados de las fuerzas paramilitares rusas.

Al menos 23 personas murieron, informó el martes a la AFP una fuente hospitalaria.

El ministro de Defensa, Sadio Camara, considerado el artífice del giro de la junta hacia Rusia, murió en medio de dos días de intensos combates.

Los enfrentamientos opusieron al ejército a separatistas tuareg del Frente de Liberación de Azawad (FLA) y a sus aliados del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), vinculado a Al Qaeda.

En su reunión con Goita, el embajador ruso, Igor Gromyko, «reafirmó el compromiso de su país de estar al lado de Mali en la lucha contra el terrorismo», según la oficina del líder maliense.

El país africano, gobernado por una junta que tomó el poder en 2020, lleva más de una década sacudido por un conflicto y por la acción violenta de varios grupos yihadistas.

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