El jefe humanitario de la ONU reafirma en Beirut su compromiso con ayudar al Líbano

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Beirut, 31 mar (EFE).- El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, reafirmó este martes durante una visita a Beirut el compromiso de su organización con apoyar al Líbano en medio de la crisis desatada por el conflicto con Israel, que deja ya más de un millón de desplazados.

«Nos solidarizamos con el Líbano y su gente. Naciones Unidas está comprometida con seguir apoyando los esfuerzos humanitarios a la luz de las delicadas circunstancias que atraviesa», dijo durante un encuentro con el presidente libanés, Joseph Aoun, según un comunicado de la Presidencia libanesa.

Fletcher también se reunió este martes con el primer ministro, Nawaf Salam, a quién le reiteró el respaldo de las agencias de la ONU y le comunicó que están tratando de movilizar la ayuda necesaria para los desplazados por la violencia, informó el Gobierno libanés en otra nota.

Por su parte, Salam alertó al subsecretario general para Asuntos Humanitarios de que las necesidades están creciendo «día a día» y de que hace falta intensificar los esfuerzos internacionales para cubrirlas, ayudando así a mantener también la «estabilidad social».

La visita de Fletcher tiene lugar a punto de cumplirse un mes del estallido de un nuevo conflicto entre el grupo chií libanés Hizbulá e Israel, que mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el Líbano en paralelo a una operación terrestre para tomar la franja fronteriza del país vecino.

Sus ataques dejan ya 1.268 muertos, 3.750 heridos y más de un millón de desplazados en el Líbano.

A mediados de mes, el secretario general de la ONU, António Guterres, realizó una visita al Líbano durante la que lanzó un llamamiento urgente por valor de 308 millones de dólares (unos 266 millones de euros), de los que los donantes ya han prometido cerca de un tercio para apoyar al Líbano. EFE

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