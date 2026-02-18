El jefe operativo de la Policía Nacional española dimite tras ser denunciado por violación

El jefe operativo de la Policía Nacional española dimitió al conocerse que fue denunciado por violación por una subalterna, lo que llevó a la oposición a pedir este miércoles la renuncia del ministro del Interior, afirmando que debía conocer la situación y la ocultó.

José Ángel González Jiménez tuvo que renunciar la noche del martes tras conocerse que fue convocado por un juez ante la denuncia de una subordinada de que la agredió sexualmente.

«Los hechos denunciados por la víctima (…) son de tal gravedad que, conocidos inmediatamente, se exigió su renuncia», indicó este miércoles en el Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Pero la oposición de derechas puso en duda que el ministro no estuviera al tanto con anterioridad.

«El gran argumento del Gobierno para justificar que un presunto violador estuviera al frente de la Policía Nacional es que se enteraron ayer», escribió en X Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular (PP, derecha), el principal de oposición, afirmando que Grande-Marlaska alabó en el pasado al jefe policial por su «perfil incuestionable».

«¿De verdad pretende que aceptemos que todo un ministro de Interior no tiene ni idea de que su cúpula policial comete y encubre delitos? (…) Por respeto a las mujeres y a toda la Policía que sí nos protege, Marlaska debe dimitir esta misma mañana», agregó Feijóo.

«Evidentemente, no sabíamos nada. Si hubiéramos tenido el mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, entenderéis que se le habría pedido la renuncia» antes, subrayó Grande-Marlaska, quien dijo que solo renunciaría «si la propia víctima no se ha sentido protegida».

«Si el Ministerio del Interior no hubiera actuado con contundencia, evidentemente se podría decir que no se asumen responsabilidades, pero es que se ha actuado con empatía» con la víctima, «se ha actuado con contundencia» contra el acusado, afirmó desde la India, donde se encuentra de visita, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien reiteró que su gabinete supo del caso el martes.

Jorge Piedrafita, abogado de la víctima, explicó que la querella contra González es por supuestos delitos de agresión sexual, coacciones y lesiones psíquicas, por unos hechos ocurridos en abril de 2025.

Después de una comida en un restaurante, González Jiménez ordenó a la víctima llevarlo a su residencia oficial y allí usó violencia «para romperle la ropa y para penetrarla», dijo el abogado la noche del martes a la cadena Cuatro.

Este caso es especialmente delicado para el Gobierno de Sánchez, que hace bandera de la lucha por la igualdad y contra la violencia de género.

Además, ocurre después de que el Partido Socialista de Sánchez se viera sacudido a finales de 2025 por una serie de casos de acoso sexual, que provocaron la dimisión de varios responsables locales y regionales.

