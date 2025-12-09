El joropo de Venezuela, mezcla de baile y música, es Patrimonio Cultural de la Humanidad

El joropo de Venezuela, un género tradicional que fusiona música, canto y baile, es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad tras la declaración de la Unesco este martes.

Este género musical de influencias indígenas, africanas y europeas se originó en los Llanos venezolanos y colombianos que comparten frontera.

El joropo que forma parte de las tradiciones venezolanas combina instrumentos como arpa, cuatro, maracas, bandola y violín, mientras que los bailarines golpean constantemente el suelo con los pies al ritmo de la música.

En su vestimenta las mujeres suelen usar faldas largas y floreadas, y los hombres visten de blanco con su característico sombrero de ala ancha.

Los venezolanos calificaron este reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, como una «excelente noticia» en medio de la incertidumbre por la crisis entre Caracas y Washington.

La presencia de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe desde agosto y la suspensión de vuelos por parte de varias aerolíneas internacionales luego de una alerta de seguridad en el espacio aéreo, inquieta a la población por un posible conflicto armado.

«Que buena noticia, merecemos esta alegría dentro de esta locura que vivimos y luego de la tristeza por no poder ir al Mundial de Fútbol», dijo César Marcano desde el oeste de Caracas.

«Me alegra que se reconozca nuestra cultura y espero que los venezolanos le den la importancia que se merece. El joropo es parte de nuestro ADN», agregó Marcano.

La comunidad musical espera que con este reconocimiento se difundan más los ritmos tradicionales y formen parte nuevamente de los actos culturales de los centros educativos.

«Esta nominación es un llamado de atención del valor de la cultura, ya que el folklore es la expresión más pura de un pueblo. El joropo necesita de este impulso para acercarse a las nuevas generaciones y mantenerse vivo», dijo la cantante Annaé Torrealba, hija de uno de los más importantes compositores de la música tradicional Juan Vicente Torrealba.

La música folclórica o popular se escucha más en el interior del país que en la capital donde las emisoras de radio suelen solo transmitirla en la madrugada, por lo que sus autores piden ampliar su divulgación.

«Hay diversos grupos y creadores de música venezolana no tan conocidos como los de géneros comerciales y tropicales, pero hay muchos jóvenes a los que les gusta el joropo, por lo que hace falta más apoyo y más espacios o tarimas para llegar al público en vivo», advirtió Torrealba.

«El auténtico baile tradicional de Venezuela», el joropo, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2014.

