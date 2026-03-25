El juicio en Italia contra el ex de Juana Rivas llega a su quinta audiencia

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Cagliari (Italia), 25 mar (EFE).- El juicio contra Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas y acusado de maltrato a sus hijos, continuará mañana jueves en Italia con la declaración de psicólogos, en la quinta audiencia de un proceso en Italia que forma parte del largo pulso judicial entre ambos.

La vista se celebrará en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste) y corresponde a un juicio independiente del que se sigue en España, en el que se investiga al italiano por presunto maltrato físico y psicológico a sus hijos.

Psicólogas y una oficial de seguridad

En esta sesión continuará el testimonio de los testigos restantes presentados por la Fiscalía, con dos psicólogas y una oficial de seguridad que presuntamente protagonizó un incidente con Arcuri.

En concreto, declarará una psicóloga que manifestó que Daniel, el hijo menor, se retractó de sus declaraciones sobre posibles comportamientos de maltrato de parte de su padre.

«Seguramente hablará del hecho de que Daniel se había retractado de sus declaraciones sobre haber sufrido conductas abusivas por parte de su padre. Inicialmente decía esto y luego, posteriormente, Daniel se retractó. Sobre esto, ella ya había dicho en su momento que no tenía elementos para afirmar si él había dicho la verdad o no», explicó a EFE el abogado de Juana Rivas en Italia, Fabio Cannas.

Otra de las testigos es una psicóloga que tuvo encuentros con Gabriel y con Arcuri. «Respecto a este encuentro refiere que Arcuri estaba muy concentrado en el conflicto con la madre de los menores», agregó Cannas.

Además, previsiblemente prestará declaración una oficial de seguridad que tuvo un episodio con Arcuri a la salida del hospital.

«Relatará un episodio en el que, después de pedir el ‘green pass’ (certificado digital) a Arcuri, este se dirigió a ella de forma amenazante diciendo que la denunciaría. En ese momento, un poco asustada, llamó a su responsable para informarle de la situación. En este asunto también intervinieron algunos de sus colegas para calmar a Arcuri», aseveró Cannas.

Clarificar el comportamiento del menor

En esta sesión, que cierran los testigos de la Fiscalía y en la que también se fijarán nuevas fechas, Cannas espera que las declaraciones arrojen luz sobre los hechos y que «informen, desde el punto de vista físico, cuál era el comportamiento del menor, es decir, postura, expresión facial, mientras relataba los presuntos maltratos por parte del padre».

En la última vista, que tuvo lugar el pasado 12 de marzo, declararon asistentes sociales italianos que atendieron a los hijos de ambos y que aunque no constataron lesiones físicas visibles en los menores, sí relataban agresiones y mostraban episodios de pánico al referirse a su padre.

Mientras que en la anterior, Rivas y su hijo mayor relataron los supuestos malos tratos de Arcuri hacia ellos, especialmente hacia sus hijos, quienes, según su declaración, sufrieron golpes, insultos y escupitajos que les hicieron temer por su vida.

El italiano enfrenta este proceso en una causa independiente a la que tiene lugar en España, en la que se investiga a Rivas por un presunto delito de sustracción internacional de menores, y que se suma a un largo pleito que dura ya casi una década. EFE

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