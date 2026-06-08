El Kospi surcoreano se desploma un 6,55 % a la apertura por las tecnológicas

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Seúl, 8 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa surcoreana, el Kospi, se desplomaba un 6,55 % a la apertura de la sesión de este lunes, siguiendo a la caída de Wall Street por las pérdidas en el sector tecnológico y las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) suba los tipos de interés.

Transcurridos aproximadamente 45 minutos de la apertura de la sesión, el Kospi caía 534,85 puntos, hasta los 7.625,74 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, descendía por su parte un 6,24 %, o 62,52 puntos, hasta los 939,92 enteros.

El desplome en el parqué surcoreano, por segundo día consecutivo después de que registrara un descenso del 5,54 % el viernes, sigue a las caídas en Wall Street por la inclinación del mercado hacia un escenario de tipos de interés altos durante más tiempo, que se aleja de la estrategia económica del presidente estadounidense, Donald Trump, y el optimismo en el sector de la IA. EFE

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