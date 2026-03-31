El Kospi surcoreano se hunde un 4,26 % tras las últimas amenazas de Trump a Irán

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Seúl, 31 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, perdió un 4,26 % este martes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con «destruir» infraestructuras energéticas iraníes si no se alcanza pronto un acuerdo para detener el conflicto con Irán.

El indicador descendió 224,84 puntos, hasta los 5.052,46 enteros, en la que es ya su cuarta caída consecutiva. El Kospi ya había bajado un 2,97 % al cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, disminuyó por su parte un 4,94 %, o 54,66 puntos, hasta las 1.052,39 unidades. EFE

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