El Kospi surcoreano sube más del 1 % ante aparente extensión de plazo de Trump contra Irán

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Seúl, 6 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, sube más del 1 % en la apertura de este lunes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pareciera extender un día su plazo en las negociaciones para abrir el estrecho de Ormuz.

Tras media hora de negociación, el indicador aumentaba un 1,15 %, o 61,89 puntos, hasta situarse en 5.439,19 enteros. El Kospi creció un 2,74 % al cierre de operaciones el viernes.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se mantenía plano.

La subida del Kospi se produce después de que Trump publicó en su red social, Truth Social: “¡Martes, 8:00 p.m., hora del Este!», sin ofrecer más explicaciones de si había extendido el plazo, que supuestamente vencía este lunes, para que Irán abra la vía clave de transporte de crudo y evite ataques en infraestructura energética.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, crecía más del 3 % en la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio subiendo casi un 2 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor ascendía un 0,21 %, y su empresa hermana Kia saltaba por encima del 1 %. EFE

rvb