El Kremlin aún no ha visto la película ‘The Wizard of the Kremlin’ con Jude Law como Putin

Moscú, 28 ago (EFE).- El Kremlin no ha visto aún la película ‘The Wizard of the Kremlin’ en la que el actor británico Jude Law interpreta al presidente ruso, Vladímir Putin, y que será estrenada en breve en el Festival de Venecia.

«No. Aún no la hemos visto», dijo hoy Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.

La cinta, dirigida por Olivier Assayas y que es una adaptación de la la novela homónima del politólogo Giuliano Da Empoli, también cuenta en su reparto con Paul Dano y Alicia Vikander.

Peskov aseguró en su momento que los creadores de la película no contactaron en ningún momento con el Kremlin.

«Hemos visto informaciones sobre eso (la película), pero no sabemos nada al respecto. No sabemos exactamente de qué trata, cuál es el trama, etc. Nadie nos ha contactado», dijo en enero pasado.

La novela de Empoli, que se convirtió en un fenómeno de ventas en Francia, narra la historia de un personaje ficticio llamado Vadim Baránov, asesor cercano del presidente ruso, que acompaña al lector en un viaje al corazón del poder en este país, enfrascado en una cruenta guerra en Ucrania desde febrero de 2022.EFE

