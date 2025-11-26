El Kremlin califica de «inaceptables» las filtraciones de las conversaciones con Witkoff

Moscú, 26 nov (EFE).- El asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov, calificó este miércoles de «inaceptables» las filtraciones de sus conversaciones telefónicas con el enviado estadounidense, Steve Witkoff, algunas de las cuales consideró «falsas».

«Esto es inaceptable, por supuesto, en este tipo de contactos, cuando se están discutiendo asuntos tan graves», declaró a la prensa rusa desde Biskek, donde se encuentra de visita oficial, según la agencia Interfax.

El asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, reiteró que «sus conversaciones con Witkoff son confidenciales y no deben revelarse».

Ushakov se quejó de que no sabe cómo llevar a cabo negociaciones con socios que filtran información, por lo que sostuvo que hablará por teléfono con Witkoff sobre las filtraciones a los medios de sus conversaciones telefónicas.

La agencia Bloomberg publicó el martes una transcripción de la conversación mantenida el 14 de octubre entre Ushakov y Witkoff en la que éste le pidió trabajar juntos en un plan de paz para Ucrania.

En cuanto al plan de paz, Ushakov aseguró que «todavía no han discutido ningún documento con nadie».

«Hemos acordado una reunión con el señor Witkoff, espero que no venga solo. También estarán otros representantes del equipo que se dedica al tema ucraniano», añadió el diplomático. EFE

