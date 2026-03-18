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El Kremlin condena el asesinato de Ali Lariyani

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Moscú, 18 mar (EFE).- El Kremlin condenó hoy firmemente el asesinato del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en el marco de la operación estadounidense-israelí en el país persa.

”Condenamos enérgicamente las acciones que atentan contra la salud, y más aún (cuando se trata de) el asesinato y la liquidación de representantes de la dirección de un Irán soberano e independiente, así como de otros países”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.E FE

mos/jgb

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