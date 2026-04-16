El Kremlin minimiza el impacto del regreso de las sanciones petroleras de EEUU

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Rusia restó importancia el jueves al impacto del restablecimiento de las sanciones estadounidenses sobre su petróleo, levantadas temporalmente por Washington para frenar el alza de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio.

«Era previsible», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en respuesta a una pregunta de la AFP durante su rueda de prensa diaria.

«Desde hace años vivimos bajo el peso de las sanciones (…) Ya hemos aprendido a minimizar su impacto», añadió.

En marzo, Estados Unidos flexibilizó las sanciones contra el petróleo ruso con el objetivo de moderar el alza de precios del crudo por la guerra en Oriente Medio.

El miércoles, sin embargo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció el miércoles que no van a prolongar esta flexibilización.

Las sanciones tenían como objetivo disminuir los ingresos petroleros rusos como castigo por haber lanzado la invasión contra Ucrania en febrero de 2022.

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