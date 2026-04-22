El Líbano buscará mañana extender el alto el fuego y detener las demoliciones de Israel

2 minutos

Beirut, 22 abr (EFE).- El Líbano buscará en la reunión prevista para mañana en Washington con Israel la extensión del cese de hostilidades de diez días y el fin de las demoliciones masivas de viviendas llevadas a cabo por el Ejército israelí en el sur del país, informó este miércoles el presidente libanés, Joseph Aoun.

«La embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh Moawad, representará al Líbano en la reunión preparatoria prevista para mañana en el Departamento de Estado de EE.UU. para plantear el asunto de extender el alto el fuego y parar las demoliciones de Israel en los pueblos del sur», dijo ante una delegación parlamentaria.

«La posición del Líbano en las próximas negociaciones es clara: ninguna concesión, ninguna transigencia y ninguna rendición, excepto aquellas que garanticen la soberanía del Líbano y los intereses de todos los libaneses», apuntó el jefe de Estado, según un comunicado emitido por la Presidencia.

Está previsto que mañana, jueves, tenga lugar una segunda ronda de diálogo a nivel de embajadores entre el Líbano e Israel, después de que unas primeras conversaciones llevaran a la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días el pasado viernes.

Beirut pretende que la tregua dé espacio al comienzo de negociaciones directas para encontrar una solución a largo plazo, una vía a la que se opone el grupo chií Hizbulá.

Durante su encuentro de este miércoles con un grupo de diputados, Aoun defendió que optó por dialogar con el Estado judío tras haber aprendido de experiencias anteriores que las guerras solo causan «muertes, destrucción y desplazamientos».

Por ello, está en contacto «constante» con los máximos líderes de la nación y otros actores políticos para mantenerles al tanto de los esfuerzos en marcha para consolidar la tregua, lo que espera dé paso a las negociaciones detalladas, según la nota.

En este contexto, pidió que el Líbano presente una postura «nacional unificada» para impedir que Israel se aproveche de sus «debilidades internas» en favor de sus propios intereses.

Las conversaciones, mediadas por Washington y sin participación de Hizbulá, no han impedido que se produzcan decenas de violaciones del acuerdo sobre todo por parte de Israel, acusado de demoler cientos de inmuebles en las zonas que mantiene ocupadas del sur del Líbano. EFE

njd/ijm/ajs