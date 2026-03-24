El Líbano expulsa al nuevo embajador iraní y le da hasta el domingo para irse del país

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Redacción Internacional, 24 mar (EFE).- El Ministerio libanés de Asuntos Exteriores anunció este martes que retira las credenciales al embajador iraní designado, Mohamad Reza Sheybani, y le dio de plazo hasta el domingo para abandonar el país.

El mensaje, publicado en X, precisó que Sheybani ha sido declarado persona non grata.

El Ministerio añadió que ha convocado a consultas a su embajador en Irán, Ahmad Soweidan, debido a lo que el Estado libanés califica como una violación por parte de Irán «de las normas diplomáticas y los principios establecidos de interacción entre ambos países».

Teherán es el principal apoyo del grupo chií libanés Hizbulá, contra el que Israel comenzó el pasado 2 de marzo una nueva ofensiva en el marco de la guerra emprendida por este país y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero. EFE

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