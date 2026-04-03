El líder FAS se mide al colista Zacatecoluca en la Liga salvadoreña

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San Salvador, 3 abr (EFE).- El club Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), líder en solitario de la Liga de El Salvador, se medirá este fin de semana al Zacatecoluca, dueño del sótano y primer candidato al descenso, en la fecha 17 del Clausura 2026.

Los Fastanecos comandan la tabla con 39 puntos, mientras que el Zacatecoluca es dueño del último lugar con 7 enteros.

El Luis Ángel Firpo, vigente campeón y segundo en la tabla con 35 enteros, tratará de seguir el paso del líder en su duelo ante el Fuerte San Francisco, décimo con 10 puntos.

El subcampeón Alianza, tercero con 27 unidades, deberá recibir al benjamín Hércules, que suma 10 enteros en el undécimo lugar.

El Inter FA por su parte tendrá un duro encuentro ante el Isidro Metapán. Estos equipos se ubican en la sexta y séptima plaza con 25 y 23 enteros, respectivamente.

El Municipal Limeño, quinto con 25 unidades, recibirá al Águila, uno de los equipos más laureados de El Salvador, que es cuarto con 27 puntos.

El Cacahuatique, octavo con 20 enteros, recibirá a los Gallos del Platense, novenos con 14 enteros.

La lucha por el goleo individual es liderada por el salvadoreño Emerson Mauricio y el colombiano Carlos Bogotá con 11 tantos cada uno.

Tras 22 fechas de etapa regular, los equipos ubicados en los primeros 8 lugares avanzarán a los cuartos de final para eliminarse a doble juego hasta llegar a la final, que se disputa a partido único.

– Programación fecha 17:

04/04: Zacatecoluca-FAS, Inter FA-Isidro Metapán, Alianza-Hércules, Municipal Limeño-Águila.

05/04: Fuerte San Francisco-Luis Ángel Firpo y Cacahuatique-Platense. EFE

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