El líder norcoreano, Kim Jong Un, supervisa un ensayo naval de misiles de crucero, según KCNA

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El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, supervisó nuevos ensayos de misiles de crucero estratégicos y de misiles antibuque lanzados desde un destructor naval, informó la prensa estatal el martes.

La prueba fue realizada el domingo, según reportó la agencia KCNA, y es la última de una serie de recientes lanzamientos de misiles por parte del país dotado de armas nucleares.

Dos misiles de crucero estratégicos volaron cada uno durante unos 7.900 segundos —más de dos horas—, según KCNA, mientras que los misiles antibuque volaron durante casi 2.000 segundos (33 minutos).

Los misiles volaron «a lo largo de las órbitas de vuelo trazadas en el cielo sobre el Mar Occidental de Corea y alcanzaron los objetivos con una precisión de impacto ultrafina», dijo KCNA, en referencia al nombre que utilizan para el mar Amarillo.

La prueba fue realizada desde el buque Choe Hyon, uno de los dos destructores de 5.000 toneladas del arsenal norcoreano.

KCNA dijo que Kim también fue informado el martes de planes para los sistemas de armas de dos destructores que están en construcción.

Agregó que Kim «expresó gran satisfacción por el hecho de que la preparación de la acción estratégica de nuestro ejército ha sido fortalecida».

Una imagen divulgada por KCNA mostró al misil en su fase inicial de vuelo tras ser lanzado desde el buque.

Un analista indicó a la AFP que el lanzamiento del misil busca mostrar a Estados Unidos que una guerra contra Corea del Norte sería muy diferente a un conflicto con Irán.

«La continuación de lanzamientos similares disparados desde un buque naval es un mensaje directo a Washington de que (el Norte) puede inhabilitar una flota de buques de guerra y portaaviones estadounidenses en una guerra», declaró Lim Eul-chul, del Instituto de Estudios de Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam.

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