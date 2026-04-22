El líder ultraderechista francés ve España como la «entrada de la sumersión migratoria en Europa»

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La decisión del gobierno español de regularizar a cerca de medio millón de migrantes convertirá a España en la «puerta de entrada de la sumersión migratoria en Europa», estimó este miércoles el líder ultraderechista francés Jordan Bardella.

A contracorriente de gran parte de Europa, el gobierno español del socialista Pedro Sánchez lanzó un plan de regularización destinado a apuntalar la dinámica económica del país. La medida podría beneficiar en su mayoría a migrantes de América Latina.

«La España de Sánchez se está convirtiendo en la puerta de entrada de la sumersión migratoria en Europa», estimó Bardella, durante una reunión en Oporto, en el norte de Portugal, del grupo Patriotas por Europa que preside en la Eurocámara.

Bardella consideró que esta regularización tendría consecuencias «para los grandes equilibrios de la sociedad española» y para sus países vecinos, y abogó por reservar el espacio europeo de libre circulación Schengen a los «ciudadanos de los países de la UE».

La regularización impulsada por Madrid no incluye, sin embargo, que las personas beneficiadas obtengan la nacionalidad española ni el derecho a votar en las elecciones legislativas.

Sus declaraciones llegan cuando los partidos en Francia se preparan para la elección presidencial de 2027, a la que ya no puede presentarse el actual mandatario centroderechista Emmanuel Macron.

Bardella lidera los sondeos de la primera vuelta, pero sólo sería candidato si la justicia mantiene la inhabilitación a la líder ultraderechista Marine Le Pen por malversación de fondos públicos europeos. El veredicto se espera a inicios de julio.

Uno de sus posibles rivales en la presidencial, el candidato del partido conservador Los Republicanos (LR), Bruno Retailleau, ya llamó el lunes en la cadena de televisión LCI a «aislar» España de «las naciones europeas».

España es una de las tres principales puertas de entrada de inmigrantes en situación irregular a Europa, junto con Italia y Grecia, principalmente a través de su archipiélago de las Islas Canarias.

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