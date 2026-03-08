El legado económico de Boric: crecimiento moderado, inflación a raya y tensión fiscal

4 minutos

María M.Mur

Santiago de Chile, 8 mar (EFE).- Cuando en 2022 el presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric accedió a la Jefatura del Estado heredó una economía sobrecalentada tras las ayudas de la pandemia y, cuatro años después, le entrega al nuevo mandatario, el derechista José Antonio Kast, un país con cifras para celebrar y otras para mejorar.

Boric, que ha gobernado con una amplia coalición que incluye a su partido (Frente Amplio), los comunistas y las fuerzas tradicionales de centroizquierda, llegó al poder entre grandes expectativas de cambio y con la promesa de acabar con el modelo neoliberal de la dictadura (1973-1990).

Solo unos meses después, el gobernante tuvo que renunciar a los cambios estructurales luego de que fracasó en las urnas una propuesta izquierdista de nueva Constitución, que cambiaba de raíz los sistemas privados de pensiones, salud y educación.

Entre los principales logros de su gestión, según analistas consultados por EFE, se encuentran la estabilización de la economía; el control de la inflación, que alcanzó el 14,1 % en agosto de 2022 y hoy se encuentra próxima a la meta del 3 %; y algunas reformas no estructurales como la de las pensiones.

Entre sus críticas, en tanto, destacan la ralentización económica -el PIB creció en 2025 un 2,3 % y el promedio del mandato es del 1,9 %- y el deterioro de las cuentas públicas.

«Chile no se cae a pedazos»

Boric entregará el poder el miércoles a José Antonio Kast, quien en campaña repitió como un mantra que «Chile se cae a pedazos» y prometió formar un «Gobierno de emergencia» para contrarrestar las diversas crisis que, en su opinión, afronta el país, entre ellas la económica.

Para Kast, tanto el moderado crecimiento como el déficit fiscal estructural del 3,6 % del PIB en 2025 -el mayor en dos décadas- son la prueba de la «irresponsabilidad» del Gobierno saliente.

«La economía no se cae a pedazos, pero sí transita por un sendero frágil (…) El crecimiento es insuficiente para las necesidades que tenemos», dijo a EFE Carlos Smith, de la Universidad del Desarrollo, quien recordó que la deuda pública está en el 41,7% del PIB, una cifra que «sigue siendo manejable».

El Banco Central chileno mejoró su proyección de crecimiento para este año hasta el rango 2 % y 3 % y la mantuvo en 1,5 % y 2,5 % para 2027.

«El peor legado es no haber logrado establecer las bases para un aumento de la productividad que nos permita aumentar el crecimiento en el mediano plazo», indicó a EFE Dany Jaimovich, de la Universidad de Talca.

En la misma línea se manifestó Francisco Castañeda, de la Universidad Central, quien aseguró a EFE que «Chile no está colapsando, pero tampoco está brillando»: «Está en un escenario de crecimiento modesto, con tensiones fiscales y una recuperación desigual», apuntó.

«Disciplina fiscal mejorable»

El Gobierno ha atribuido el mal desempeño fiscal a menores ingresos de los proyectados, lo que para Castañeda «revela un problema serio de estimación».

Uno de los grandes fracasos de Boric fue precisamente el rechazo en el Parlamento de una reforma tributaria que buscaba recaudar el 2,6 % del PIB y con la que iba a financiar su programa de gobierno.

Para Juan Nagel, de la Universidad de Los Andes, la gestión fiscal del Gobierno saliente «no es tan mala como podría haber sido si se compara con algunos países vecinos o incluso con Francia, pero era esperable una mayor disciplina fiscal», declaró a EFE.

Defensor de las bajadas de impuestos, Kast propone como medida para arreglar las cuentas públicas un megarrecorte fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses.

En este sentido, Marcela Vera, de la Universidad de Chile, alertó de que «sin una estrategia de expansión exportadora, que aumente los ingresos fiscales y que compense ese ajuste, el impacto recaerá inevitablemente sobre políticas sociales y mecanismos de protección que sostienen la cohesión social».

«No tiene ninguna comparación el estado en el que estaba Argentina cuando asumió Javier Milei con la situación de Chile», señaló por su parte a EFE Aldo Maradiaga, de la Universidad Diego Portales, quien recordó que «hay indicadores que han alcanzado cifras récord, como la inversión extranjera y las exportaciones».

El desempleo es otro aspecto del legado de Boric en disputa: mientras sus defensores aseguran que se han creado 700.000 puestos de trabajo, sus detractores critican que leyes como la subida del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales han encarecido el empleo formal. EFE

mmm/mfm/fpa

(foto)