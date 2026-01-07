El músico británico Richard Ashcroft, multado 6 meses sin conducir por exceso de velocidad

Londres, 7 ene (EFE).- El cantante británico Richard Ashcroft, vocalista de ‘The Verve’ y telonero de ‘Oasis’ en su última gira mundial de reunión, fue sancionado este miércoles con seis meses sin conducir y una multa de más de 3.000 euros por exceso de velocidad.

El 19 de febrero de 2025, Ashcroft fue captado conduciendo su vehículo a una velocidad 8 millas por hora -más de 16 kilómetros por hora (km/h)- superior a la permitida, de unos 64 km/h, en una autopista al oeste de Londres.

El músico, de 54 años, no asistió presencialmente a la vista judicial, celebrada en un tribunal al sur de la capital británica, pero se declaró culpable de un cargo de exceso de velocidad.

El juez de distrito Daniel Benjamin amonestó a Ashcroft con la pérdida de tres puntos de su permiso, una sanción de seis meses sin poder conducir y el pago de 2.755 libras (3.175 euros) por la multa y las costas judiciales.

Ashcroft ya partía con solo nueve puntos en su carné de conducir, después de cometer otros tres delitos de excesos de velocidad entre diciembre de 2022 y octubre de 2024.

El magistrado dictaminó que el que fuese vocalista de ‘The Verve’ puso en «riesgo de sufrir daños» al resto de conductores de la vía y había cometido la infracción «sin ninguna intención de respetar el límite de velocidad». EFE

