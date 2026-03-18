El mayor apagón de este miércoles en Cuba dejará a la vez sin corriente al 62 % del país

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La Habana, 18 mar (EFE). – Cuba sufrirá este miércoles prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 62 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

De esta forma Cuba regresa a su normalidad tras el apagón nacional registrado el lunes, el sexto en año y medio, con cortes diarios de unas 15 horas en La Habana y suspensiones del servicio por falta de capacidad de generación de hasta dos días seguidos en algunos puntos del país.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario «pico» de esta jornada una capacidad de generación de 1.166 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.834 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.864 MW.

De acuerdo con datos de la UNE, la víspera lograron enlazar las 15 provincias cubanas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo cual significa que la red está conectada, pero no que haya corriente circulando por las redes.

A ese respecto, es clave la generación. La UNE informó que prevé incorporar dos unidades de generación este miércoles, tras las siete de la víspera, con lo que tendrían 9 de 16 operativas en todo el país.

En Cuba la situación energética era ya crítica antes de este nuevo apagón nacional.

La isla ha experimentado ya seis apagones nacionales (y otros parciales) desde octubre de 2024 por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EE.UU. El Gobierno cubano destaca sobre todo al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de «asfixia energética».

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas sociales.

En los últimos días han ocurrido varias manifestaciones de este tipo, las más relevantes en La Habana y Morón, la última de las cuales acabó de forma violenta y con cinco detenciones. EFE

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