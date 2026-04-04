El mayor apagón de este sábado en Cuba dejará sin corriente a la vez al 52 % de la isla

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La Habana, 4 abr (EFE). – Cuba sufrirá este sábado prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 52 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero.

Las medidas del Gobierno norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.460 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- llegará a los 1.540 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 1.570 MW, informó la UNE.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, -un sistema energético profundamente obsoleto-, y un elemento coyuntural: el bloqueo petrolero de EE.UU.

El Gobierno cubano ha denunciado el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de «asfixia energética».

En esta jornada, seis de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Estos problemas no están ligados a la medida de presión impuesta por Washington desde enero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU.

En el último año y medio Cuba ha registrado siete desconexiones totales del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), las dos últimas en el pasado marzo.

Cuba recibió el martes pasado al buque petrolero ruso Anatoli Kolodkin, portador de 730.000 barriles de crudo -equivalentes a 100.000 toneladas-, el primer cargamento de combustible que ha llegado a la isla en los últimos tres meses.

Especialistas de la empresa estatal Cuba Petróleo explicaron que el proceso de refinamiento del crudo demorará entre 15 y 20 días, y posteriormente hasta diez días tardará la distribución de los combustibles obtenidos del crudo ruso.

La distribución estará destinada al servicio de gas licuado, el diésel para la generación distribuida de electricidad y actividades esenciales de la economía

Además, se producirá fueloil para las centrales generadoras y gasolina con el fin de aliviar «momentáneamente» la actual situación, señalaron las autoridades cubanas.

El arribo del Anatoli Kolodkin representa un ligero respiro en medio de la crisis energética en la isla caribeña, que precisa de unos 100.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales solo 40.000 los obtiene de su producción local. EFE

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