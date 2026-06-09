El mayor banco italiano, Intesa Sanpaolo, lanza una oferta por su rival Monte dei Paschi
El mayor banco de Italia, Intesa Sanpaolo, lanzó este lunes una oferta de compra de 31.000 millones de euros (35.000 millones de dólares) para adquirir Monte dei Paschi (MPS).
Si tiene éxito, la operación crearía el segundo grupo bancario de la zona euro en términos de capitalización bursátil, con una red de unas 3.000 sucursales, según Intesa.
«El sector financiero y bancario, tanto en Italia como en Europa, necesita un proceso de consolidación que cree actores de peso capaces de respaldar las inversiones necesarias», indicó el banco en un comunicado.
El domingo, otro banco italiano, Banco BPM, anunció que había propuesto a Monte dei Paschi discutir una posible «fusión entre iguales» para crear el segundo grupo bancario del país.
Según BPM se crearía «el segundo operador bancario doméstico más grande tras Intesa Sanpaolo» pero no dio detalles de la operación.
El año pasado Monte dei Paschi se convirtió en el tercer grupo bancario de Italia tras comprar Mediobanca.
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