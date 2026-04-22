El mercado de drogas sintéticas en las Américas se volvió impredecible, alerta un informe

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El mercado de las drogas sintéticas en todo el continente americano es impredecible y adaptativo, a causa de las mezclas para abaratar los costos, según un informe del Observatorio Interamericano de Drogas publicado este miércoles.

El 67% de las alertas sanitarias emitidas entre 2019 y 2025 en el continente americano describían productos con dos o más sustancias, por ejemplo combinaciones conocidas como «tuci» o «cocaína rosa», que incluye ketamina o MDMA, o mezclas como fentanilo con xilacina, un sedante veterinario.

El Observatorio empezó a utilizar un sistema regional de alerta temprana en 2019, para intercambiar información sobre tendencias potencialmente muy problemáticas para los sistemas sanitarios en la región.

En siete años el sistema pasó de ser utilizado por 4 países a 19 en la actualidad, lo que permite un estudio de las tendencias mucho más profundo, explicó a la AFP Marya Haynes, jefa del Observatorio, en videoentrevista.

«Hemos visto un movimiento de una droga sintética como el cannabis sintético o el MDMA a múltiples combinaciones de drogas que son cada vez más difíciles de pronosticar», explicó.

«El mercado se define por mezclas impredecibles en lugar de una sola sustancia. Las mezclas inestables, y no las nuevas moléculas, definen el riesgo», añadió el observatorio en su informe.

Uno de los casos más dramáticos de estas combinaciones letales de sustancias ocurrió en 2022 en Argentina, donde una partida de cocaína adulterada con carfentanilo causó 24 muertes y 80 hospitalizaciones en apenas 48 horas.

La conocida como «tuci» o «cocaína rosa», originalmente asociada con la fenetilamina sintética 2C-B, ha evolucionado hacia una mezcla de múltiples sustancias, típicamente ketamina, MDMA y cafeína.

El «tuci» es conocido en las calles de numerosas ciudades latinoamericanas, pero no lleva los mismos ingredientes en todas partes.

«Eso crea una especie de riesgo para los consumidores», añadió la experta.

Las mezclas no son solicitadas por los consumidores, sino ensayadas por los vendedores en función de sus reservas de sustancias.

«Hay muy poca información sobre precios, cuando recibimos esa información, va en muchas direcciones», zanjó Haynes.

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