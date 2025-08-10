El ministro de Defensa polaco ve un alto el fuego en Ucrania «más cerca que nunca»

2 minutos

Berlín, 10 ago (EFE).- El ministro de Defensa y vice primer ministro polaco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz afirmó este domingo que la posibilidad de un alto el fuego en Ucrania está más cerca que nunca desde el inicio de la guerra y manifestó la convicción de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, será invitado a participar en los contactos que están manteniendo a tal efecto EE. UU. y Rusia.

«Creo que estamos más cerca que nunca de la posibilidad de por lo menos acordar un alto el fuego. Los próximos días lo confirmarán», afirmó en un encuentro con la prensa en Varsovia, en declaraciones citadas por la agencia PAP.

Además, expresó la convicción de que Zelenski podría acabar participando también en el encuentro que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantendrá el próximo 15 de agosto en Alaska con el líder ruso, Vladímir Putin, el primero de este tipo desde que empezó la guerra.

«Creo que el presidente Zelenski será invitado y hay información que está surgiendo hoy de que hay una posibilidad de que el presidente Zelenski esté presente en la reunión entre el presidente Trump y Putin. Esto sería la mejor solución y creo que ocurrirá», dijo Kosiniak-Kamysz.

El sábado, las cadena estadounidense CBS News citó fuentes de la Casa Blanca según las cuales no se excluía del todo una participación de Zelenski en la cumbre en Alaska.

Ese mismo día, el asesor de seguridad nacional del Gobierno polaco participó junto con sus homólogos de Francia, Alemania, Italia y Finlandia en un encuentro con el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, y con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, acogido por el ministro de Exteriores británico, David Lammy, para coordinar posiciones de cara al encuentro del 15 de agosto.

Según ha dado a entender Trump, el acuerdo que está sobre la mesa con Putin implicaría la cesión de más territorios ucranianos a cambio de un alto el fuego, una posibilidad que Kiev y sus socios europeos, que reclaman que la línea de contacto actual sea el punto de partida de las negociaciones, han rechazado. EFE

cph/ah