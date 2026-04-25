El ministro de Exteriores de Pakistán trata con Turquía el diálogo de paz de Islamabad

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Nueva Delhi, 25 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, habló este sábado con su homólogo turco, Hakan Fidan, para debatir la evolución de la guerra entre Irán y Estados Unidos, en un momento en que los diálogos de paz en Islamabad permanecen en un punto muerto.

Dar «informó sobre los avances en los esfuerzos diplomáticos que está llevando a cabo Pakistán. Hizo hincapié en que el compromiso constante a través del diálogo y la diplomacia sigue siendo el único medio viable para promover la paz y la estabilidad en la región y más allá de ella», informó el ministerio paquistaní en X.

Este mismo sábado, Dar también trató la evolución del conflicto con el ministro Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, además de participar en una reunión en Islamabad con el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchí.

Pakistán está embarcada en una frenética carrera diplomática para lograr que EEUU e Irán retomen los diálogos de paz en Islamabad, dos semanas después de que la primera reunión entre ambas delegaciones terminara sin un acuerdo y casi dos meses desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Estos esfuerzos de mediación de Pakistán se producen pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un alto el fuego indefinido, en un intento por reactivar un proceso que había permanecido encallado ante la exigencia iraní de que Washington levante el bloqueo naval a sus puertos y buques.

El Gobierno paquistaní ha buscado mantener en secreto los detalles de las negociaciones para mantener la confianza de Washington y Teherán, y ha pedido a los medios evitar «publicar noticias especulativas y centrarse únicamente en las declaraciones oficiales».

«Las declaraciones de responsables o fuentes paquistaníes anónimos, ya sea en la prensa escrita o en las redes sociales, no reflejan la postura oficial de Pakistán», afirmó este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní en X. EFE

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