El ministro de Exteriores suizo se reúne con el vicepresidente de EEUU en Bürgenstock

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Ginebra, 21 jun (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignazio Cassis, se reunió este domingo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en los márgenes de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Bürgenstock (Suiza), con la presencia de Catar y Pakistán como Estados mediadores.

Según informó el ministerio suizo en un comunicado, ambos intercambiaron puntos de vista sobre las negociaciones, dirigidas a lograr una plena aplicación del memorando de entendimiento firmado el miércoles entre Estados Unidos e Irán para poner fin a cuatro meses de conflicto.

La puesta en práctica del memorando «es esencial para la paz y la estabilidad en Oriente Medio», destacó el comunicado, que recordó que Suiza ejerce desde hace casi medio siglo un mandato de mediación diplomática entre Irán y Estados Unidos por la ausencia de lazos oficiales entre ambos desde la Revolución Islámica de 1979.

Cassis también se reunió este domingo en Bürgenstock, complejo situado en lo alto de una colina a orillas del lago de Lucerna, con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, y con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

El ministro de Asuntos Exteriores suizo mantuvo otro encuentro bilateral con el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, el viernes, día en el que se preveía inicialmente el comienzo de las negociaciones.

La delegación iraní suspendió su viaje a Suiza ese día en protesta por los ataques israelíes al sur de Líbano, que consideró una violación al primer punto del memorando, ya que este ordenaba el fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes. EFE

abc/psh