El ministro de Finanzas de Israel afirma que el fiscal de la CPI solicitó una orden de detención en su contra

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El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó este martes que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó una orden de detención en su contra y acusó a la Autoridad Palestina de impulsar la medida.

«Anoche me informaron de que el fiscal penal del tribunal antisemita de La Haya ha presentado una solicitud de orden de detención internacional contra mí», declaró Smotrich durante una conferencia de prensa transmitida en su cuenta de X.

«Como Estado soberano e independiente, no aceptamos dictados hipócritas de organismos sesgados que una y otra vez se posicionan en contra del Estado de Israel», añadió Smotrich, del partido Sionismo Religioso, sin revelar los cargos por los que se solicitó su detención.

El fiscal de la CPI declaró que su oficina «no puede comentar las especulaciones de los medios de comunicación ni preguntas relacionadas con ninguna supuesta solicitud de orden de detención».

El tribunal de La Haya emitió en noviembre de 2024 órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por la actuación del país durante la guerra contra Hamás en Gaza.

Smotrich acusó a la Autoridad Palestina de impulsar el procedimiento y calificó las medidas contra él, Netanyahu y Gallant como «una declaración de guerra».

El ministro de Finanzas amenazó con represalias contra una comunidad palestina beduina en Jan al Ahmar, al este de Jerusalén, en Cisjordania ocupada.

La oenegé israelí Paz Ahora denunció estas declaraciones y afirmó que el ministro busca vengarse de La Haya y de la comunidad internacional a «expensas de las comunidades más vulnerables».

Smotrich, que vive en un asentamiento, es un firme defensor de que Israel anexe Cisjordania.

Lior Amihai, director ejecutivo de Paz Ahora, declaró a AFP que, durante el gobierno actual, por primera vez se aprobó el proyecto E1 con el objetivo de facilitar la expansión de colonias en la zona cercana a Jerusalén.

«Van a avanzar con planes para anexar toda la región», denunció.

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