El ministro libanés de Interior dice que esperan alcanzar un alto el fuego «total»

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Beirut, 10 abr (EFE).- El ministro libanés de Interior, Ahmad al Hajjar, indicó este viernes que esperan poder alcanzar un alto el fuego «total» en el Líbano, un día después de que Israel anunciara que comenzará negociaciones directas con el país vecino.

«Esperamos llegar a un alto el fuego total. En esta etapa, es necesario confiar en el Estado y esperamos alcanzar un alto el fuego completo», dijo Al Hajjar en declaraciones a periodistas durante una visita a lugares bombardeados en los últimos días por Israel.

Según el ministro, el Estado libanés tiene una demanda «clara» en este contexto, que es la implementación de un cese de hostilidades y unas garantías que incluyan el respaldo a las instituciones estatales del país.

«Cualquier conflicto interno favorece a Israel, no al Líbano», alertó, por otro lado, el titular de Interior.

Este jueves, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció negociaciones directas con el Líbano con el objetivo de desarmar al grupo chií libanés Hizbulá y de establecer «relaciones pacíficas» entre ambos países.

Según medios locales, el propio martes 14 estaría prevista una reunión preparatoria en Washington a nivel de embajadores.

El anuncio de Netanyahu se produjo un día después de que el Estado judío lanzara una oleada de ataques sin precedentes contra un centenar de objetivos en el Líbano, que dejaron más de 300 muertos y 1.000 heridos en apenas diez minutos, muchos de ellos en Beirut.

Varios de estos bombardeos alcanzaron zonas de mayoría suní en la capital o áreas mixtas en sus suburbios, lo que llegó acompañado de unas advertencias del Ejército israelí sobre la expansión de Hizbulá a zonas capitalinas fuera de los «bastiones chiíes».

Analistas interpretan estos ataques como un intento de provocar a las diferentes comunidades religiosas del Líbano para crear un estallido de violencia interna. EFE

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