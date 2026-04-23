El Monterrey de la española García recibe al Tigres UANL de la brasileña Cordinali

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Monterrey (México), 23 abr (EFE).- El líder Monterrey de la delantera española Lucía García recibirá este viernes al Tigres UANL de la brasileña Jheniffer Cordinali en el partido de más expectativas en la jornada 17 del Clausura del fútbol femenino de México.

Con 12 victorias, cuatro empates y 40 puntos, las Rayadas de la entrenadora francesa Amandine Miguel son el único equipo invicto del campeonato y este viernes saldrán a aprovechar la condición de locales para tratar de ganar a su más enconado rival, cuarto de la tabla, y acceder a los cuartos de final en primer lugar.

García, con nueve goles, y Christina Burkenroad, con ocho, son las bujías ofensivas del Monterrey, necesitado de ratificar a su defensa como la mejor del torneo para detener a las poderosas ‘Amazonas’, con Cordinali, la española Jenni Hermoso y la mexicana Diana Ordóñez.

La decimoséptima y última jornada, que se jugará durante viernes y sábado, mañana tendrá otro esperado duelo, el América-Pachuca, cuyo resultado puede alterar la parte alta de la tabla de posiciones.

El América va en segundo lugar, un punto debajo del Monterrey y tres por encima de las Tuzas. Si gana, el América saltará al liderato en caso de que el Monterrey no supere al Tigres, pero si pierde, cederá al Pachuca el segundo lugar de la clasificación.

Este viernes, el Toluca visitará al Guadalajara en un encuentro que, además de decidir el quinto lugar de la tabla, estará rodeado de interés por el rendimiento de la francesa Eugenie Le Sommer, líder de las goleadoras, cabeza del ataque del Toluca.

Le Sommer suma 17 goles, uno más que Diana Ordóñez y cuatro más que Charlyn Corral, del Pachuca.

En los otros duelos de este viernes, el León recibirá al San Luis, el Atlas al Juárez FC y el Tijuana al Mazatlán.

El sábado concluirá la fase regular del campeonato con el Puebla-Necaxa, el Cruz Azul-Pumas UNAM y el Santos Laguna-Querétaro.

– Partidos de la decimoséptima jornada del Clausura del fútbol femenino de México.

Viernes 24.04: León-San Luis, América-Pachuca, Guadalajara-Toluca, Monterrey-Tigres UANL, Atlás-Juárez FC y Tijuana-Mazatlán.

Sábado 25.04: Puebla-Necaxa, Cruz Azul-Pumas UNAM y Santos Laguna-Querétaro.EFE

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