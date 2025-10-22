El movimiento indígena anuncia el cese del paro en Ecuador

Quito, 22 oct (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anunció este miércoles el cese del paro que comenzó hace un mes en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras demandas.

«Ante la brutal represión ordenada por el Gobierno de Daniel Noboa, con tres fallecidos y decenas de heridos, hemos tomado una decisión difícil pero necesaria: el cese del Paro Nacional 2025, el despeje de las vías y el repliegue a los territorios para proteger la vida de nuestro pueblo», señaló en un comunicado.

El anuncio lo hizo pocas horas después de que Noboa avisara que «entre hoy y mañana» abrirían las vías de la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas. EFE

