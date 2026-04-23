El Museo del Prado mostrará en una gran exposición la huella italiana en el gótico español

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Roma, 23 abr (EFE).- El Museo del Prado mostrará el poco explorado intercambio artístico entre los reinos hispánicos y la península itálica inmediatamente anterior al Renacimiento, en la exposición ‘A la manera de Italia: España y el gótico mediterráneo (1320-1420)’ y cuyas características fueron presentadas este jueves en Roma.

La exposición, que se podrá visitar en la pinacoteca madrileña del 26 de mayo al 20 de septiembre, se centra en el siglo XIV y principios del XV, un periodo que el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, califica de «territorio ignoto» para la historiografía tradicional, según dijo a EFE..

La relevancia de este proyecto, añadió Falomir, radica en rescatar obras que, en muchos casos, no habían sido vistas fuera de sus contextos originales en siete siglos, rompiendo el mito de que la influencia artística italiana solo fue decisiva a partir del Renacimiento.

«Esto es mostrar que ya era importante, decisivo, para el arte europeo y concretamente para el español, desde el siglo XIV», subrayó el director del Prado.

Y agregó: «El Prado hace muchísimas exposiciones de arte italiano (…) pero aquí les vamos a contar a los italianos cosas que ellos no conocen».

El ‘collage’ medieval

Por su parte, el comisario de la muestra, Joan Molina Figueras, destacó a EFE la «modernidad» de las técnicas empleadas por los maestros hispánicos, especialmente la denominada pintura polimatérica, que fusiona pigmentos y metales preciosos para crear efectos ópticos que anticipan conceptos artísticos contemporáneos.

«Es una pintura con unos colores saturados extraordinarios que, además, se combinan con esos reflejos del oro y crean una serie de sensaciones estéticas y ópticas absolutamente diferentes. Por lo tanto, es una pintura extremadamente moderna porque crea esa especie de ‘collage’ que luego no existe hasta el siglo XX», afirmó.

Para el comisario, dos tablas de San Simón y San Mateo de Gherardo Starnina (Florencia, 1354-1413), restauradas por el museo, representan el corazón de la muestra por su «capacidad de fusionar modelos de lugares diversos».

«Esta exposición lo que quiere contar es que las fronteras en realidad no existen, sino que existen los intercambios, los modelos, el mestizaje y el hibridismo artístico», relató.

«A la manera de España»

La exposición concluye con un «giro de 180 grados» al analizar la figura del propio Starnina, quien tras trabajar en Toledo y Valencia regresó a Florencia transformado por el estilo aprendido en España.

«Starnina vuelve como un pintor diferente al que marchó, un buen pintor tardogótico, muy hispánico, y con ese lenguaje sacude, agita la escena artística florentina. O sea que, si antes hemos estado hablando de ‘a la manera de Italia’, Starnina demuestra que también existe ‘a la manera de España'», concluyó.

La exhibición contará con piezas de 56 instituciones y ha motivado una intensa campaña de restauración en el Prado para recuperar obras que, como las tablas de Starnina, habían permanecido «oscuras y negras» hasta esta intervención. EFE

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