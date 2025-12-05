El Museo Serralves acoge un Mercado de Navidad que aúna cultura y naturaleza en Oporto

Lisboa, 5 dic (EFE). Los jardines artísticos de Serralves, en la ciudad lusa de Oporto, acogerán del 6 al 8 de diciembre un Mercado de Navidad que se presenta como un punto de encuentro cultural y una oportunidad para todo tipo de creadores.

El acceso a este espacio, considerado el primer jardín artístico de Portugal del siglo XX y enmarcado en el contexto del Museo Serralves, que alberga una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de Europa, es gratuito para los visitantes que, además de recorrer los cincuenta puestos del mercado, podrán pasear por las 18 hectáreas ajardinadas en las que sobresalen sus fuentes.

Diseño y decoración, accesorios personales y de vestuario, artículos para el público infantil o gastronomía gourmet son algunas de las posibilidades que ofrecerán al público los expositores en el Mercado de Navidad de Serralves.

El objetivo, según la Fundación Serralves, es crear una zona en la que las compras navideñas se unan al arte y la naturaleza.

La Casa Serralves mantiene a lo largo del año una oferta expositiva de arte moderno muy variada, con el aliciente de que el visitante puede pasear por sus 18 hectáreas de jardines, consideradas el pulmón de Oporto, donde se pueden reconocer más de doscientas especies de flora autóctona.

Este museo, inaugurado en 1999, cuenta con una colección de arte del pintor español Joan Miró, propiedad del Estado portugués. EFE

