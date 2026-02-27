El número de billetes en euros falsos se redujo en 2025 un 20 % respecto a 2024

Fráncfort (Alemania), 27 feb (EFE).- El número de billetes en euros falsos retirados de la circulación se redujo en 2025 un 20 %, hasta 444.000 billetes, respecto a 2024, uno de los niveles históricamente más bajos en comparación con el total de billetes en circulación.

El Banco Central Europeo (BCE) informó este viernes de que en 2025 se detectaron 14 billetes falsos por cada millón de billetes auténticos en circulación, uno de los niveles más bajos desde la introducción del euro.

«La probabilidad de recibir un billete falso es baja, ya que su número es muy reducido en comparación con el número de billetes en euros auténticos en circulación», dijo el BCE.

Los billetes de 20 y 50 euros fueron los más falsificados, representando en torno al 80 % de los billetes falsos retirados.

El 96,8 % de los billetes falsos se detectaron en países de la zona del euro, mientras que el 2,2 % se hallaron en Estados miembros de la Unión Europea (UE) no pertenecientes a la zona del euro y el 1,0 %, en otros lugares del mundo. EFE

