El Nacional no recupera los tres puntos perdidos en la Anual tras fallo en contra del TAS

Montevideo, 23 oct (EFE).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló en contra del Nacional, que no recuperará los puntos que le quitaron en la Tabla Anual de la Liga Uruguaya por los incidentes ocurridos en la final del Torneo Intermedio y de esa forma mantendrá una ventaja de cuatro sobre su más inmediato perseguidor.

Según confirmó la Agencia EFE con fuentes del equipo tricolor, el TAS notificó la decisión de confirmar la sanción que en su momento impuso la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Una bengala lanzada desde una tribuna en la que se encontraba la hinchada del Nacional durante la final del Torneo Intermedio impactó contra un policía, quien se encontraba en la bancada de prensa del estadio Centenario. El agente debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud, donde fue intervenido quirúrgicamente e ingresado en cuidados intensivos.

El 16 de julio, pocos días después del encuentro entre el Tricolor y el Peñarol, ambos equipos fueron sancionados por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Al Nacional se le quitaron tres puntos de la Tabla Anual acumulada y comenzó el Torneo Clausura con -3 en la clasificación. También debió jugar sus primeros cuatro partidos como local sin su público en las gradas.

El Peñarol debió afrontar sus dos primeros partidos sin sus aficionados en el estadio, por lo que el clásico del Torneo Clausura fue a puerta cerrada.

La Secretaría Nacional del Deporte, la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Ministerio del Interior mantuvieron una reunión en la que tomaron diversas medidas como, por ejemplo, prohibir el despliegue de banderas de gran porte y llevar a cabo un control con revisión corporal y de pertenencias de toda persona que ingrese y desempeñe funciones en los estadios.

Al entender que la quita de puntos no correspondía, el Nacional acudió al TAS, que finalmente no le dio la razón.

El Tricolor se mantiene segundo en el Torneo Clausura a cinco unidades del Peñarol cuando solo quedan nueve por disputarse y continúa en lo más alto de la Tabla Anual acumulada con cuatro puntos de ventaja sobre el Aurinegro.

El equipo que conquiste el Clausura se enfrentará en la semifinal de la Liga Uruguaya al Liverpool, campeón del Torneo Apertura. El ganador de ese encuentro se medirá en la final con el ganador de la Anual. EFE

