El negociador iraní llega a Pakistán, que espera a los emisarios de EEUU

afp_tickers

4 minutos

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra parecen encaminadas a reanudarse este sábado con el envío de negociadores de ambos bandos a Pakistán, aunque sin garantía de diálogos directos, dos semanas después de un primer fracaso.

En paralelo al alto el fuego vigente entre Washington y Teherán, la tregua en Líbano, el otro frente del conflicto, sigue pareciendo igual de precaria.

Esta guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero, deja miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha sacudido la economía mundial.

La capital de Pakistán, que actúa como mediador, espera desde hace días una reanudación de los diálogos entre estadounidenses e iraníes, iniciados hace dos semanas y suspendidos al cabo de unas horas, aunque el cese al fuego fue prolongado unilateralmente desde entonces por Estados Unidos de forma indefinida.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, llegó el viernes por la noche a Islamabad para entrevistarse con altos funcionarios pakistaníes.

Pero «no hay prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos», zanjó en la red social X el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, al precisar que las posiciones de su país se transmitirían a la parte estadounidense a través de los mediadores.

Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán «con el fin de mantener conversaciones (…) con representantes de la delegación iraní», declaró previamente, sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al asegurar que este encuentro fue solicitado por Teherán.

El vicepresidente JD Vance, que encabezó la delegación estadounidense hace dos semanas, no formará parte del grupo esta vez, pero podría unírsele más adelante en caso de progresos, precisó Leavitt.

Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará también a Omán y Rusia.

– Seis muertos en Líbano –

Mientras tanto, el tráfico marítimo sigue paralizado en el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba el 20% del petróleo y el gas mundiales, y que ahora está sometido a un doble bloqueo iraní y estadounidense.

Los mercados mundiales han acogido con un entusiasmo muy moderado la perspectiva de nuevas negociaciones entre Washington y Teherán. El barril de crudo WTI estadounidense retrocedió un 1,51% hasta los 94,40 dólares y el Brent, referencia internacional, moderó su subida al cerrar en 105,33 dólares (+0,25%).

En el frente libanés, el alto el fuego, cuya prórroga de tres semanas anunció Trump el jueves tras conversaciones entre representantes israelíes y libaneses en Washington, se encuentra bajo una fuerte presión.

El Ministerio de Salud de Líbano informó de seis muertos y dos heridos el viernes por ataques israelíes en el sur del país.

El ejército israelí afirmó que sus soldados habían matado a seis miembros de Hezbolá durante un enfrentamiento, tras declarar que ese movimiento chiita proiraní había derribado uno de sus drones.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó a Hezbolá de intentar sabotear el «proceso para alcanzar una paz histórica entre Israel y Líbano».

El grupo armado, que arrastró a su país a la guerra al retomar las hostilidades contra Israel el 2 de marzo, llamó al Estado libanés a «retirarse de las negociaciones directas con Israel».

Además, consideró que la prolongación de la tregua «no tenía sentido» ante los persistentes «actos de hostilidad» del Estado hebreo.

– «Volvemos a casa» –

Por su parte, el ejército israelí emitió el viernes un llamamiento para evacuar una aldea del sur de Líbano, el primero de este tipo desde el anuncio de la prolongación del alto el fuego.

La agencia oficial de noticias libanesa ANI informó posteriormente de un ataque israelí sobre Deir Aames.

Una negociación directa con Israel «significaría un reconocimiento del enemigo», dijo a la AFP Ahmad Chumari, de 74 años, que tras dudarlo, decidió abandonar la ciudad de Sidón, donde se había refugiado, y volver a su pueblo del sur del Líbano.

«Volvemos a casa», afirmó rodeado de bolsas y colchones, con la esperanza de que «el alto el fuego sea permanente».

Por otro lado, la Finul, la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Líbano, anunció el viernes el fallecimiento de uno de sus cascos azules indonesios que había resultado herido el 29 de marzo en el sur.

El conflicto en Líbano ya ha causado más de 2.400 muertos y un millón de desplazados desde principios de marzo.

burx-tq/vl/pc/jvb/ad/dg/arm/nn