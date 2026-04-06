El Nikkei crece un 0,7 % por las tecnológicas y a pesar de la guerra en Oriente Medio

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Tokio, 6 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió este lunes con una subida superior al 0,7 % gracias a los valores tecnológicos, pero lastrado por la guerra en Oriente Medio, que está afectando al suministro global de petróleo.

Diez minutos después del comienzo de las operaciones, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba un 0,72 %, o 380,07 puntos, hasta las 53.503,56 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 0,29 %, o 10,75 puntos, hasta 3.655,94 enteros.

En semiconductores, la firma Advantest subía más de un 2 %, mientras Tokyo Electron avanzaba un 0,3 % y Disco sumaba un 1,8 %.

Además, el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, avanzaba un 1,8 %.

En automóviles, el fabricante Toyota, la empresa de mayor capitalización local, crecía casi un 0,5 %, aunque su rival Nissan perdía cerca de un 0,3 % y Honda bajaba un leve 0,08 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony caía además casi un 0,3 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, subía alrededor de un 0,6 %, la empresa de videojuegos Nintendo avanzaba un 0,75 % y la naviera Mitsui O.S.K. Lines crecía más de un 0,5 %. EFE

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