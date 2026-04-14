El Nikkei repunta más del 2 % a la apertura ante expectativas de diálogo entre EEUU e Irán

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Tokio, 14 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntaba un 2 % a la apertura de la sesión de este martes, después de que Wall Street cerrara en verde ante las expectativas de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Transcurridos los primeros veinte minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, crecía un 2,24 %, o 1.268,41 puntos, hasta las 57.771,18 unidades.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzaba un 1,07 % o 39,98 puntos, y se situaba en los 1.762,99 enteros.

La apertura del parqué tokiota estuvo en línea con el cierre en verde de Wall Street después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que las autoridades iraníes se habían puesto en contacto con Washington para seguir el dialogando tras concluir sin acuerdo la cita en Pakistán de este fin de semana.

Las ganancias eran generalizadas en el arranque entre las empresas más negociadas en Tokio, en particular en el sector de los semiconductores, donde Advantest se disparaba un 7,03 % y Disco un 5,24 %.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión Softbank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, subía un 6,35 %.

El gigante de la maquinaria y la defensa Mitsubishi Heavy Industries subía un 0,46 % y Kawasaki Heavy Indistries hacía lo propio con un 2,81 %.

Mientras, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony avanzaba un 1,54 %, pero la empresa de videojuegos Nintendo cedía un 0,11 %. EFE

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