El nikkei sobrepasa los 60.000 puntos intradía por primera vez en la apertura

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Tokio, 23 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, llegó a superar por primera vez los 60.000 puntos en la apertura de este jueves, gracias a la racha de los valores tecnológicos y pese a la incertidumbre sobre la guerra en Irán.

Apenas en el inicio de la apertura, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, mostró un aumento de casi el 1 %, alrededor de 415 puntos, superando momentáneamente la barrera de los 60.000 puntos.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, perdía alrededor del 0,3 %, o 11,47 puntos, hasta los 3.733,52 enteros.

El parqué tokiota siguió en los primeros minutos de la negociación a Wall Street, que cerró la sesión anterior en verde y con nuevos récords en los índices S&P 500 y Nasdaq después de que Estados Unidos anunciara la ampliación de su alto el fuego con Irán.

En semiconductores, uno de los sectores que más se han beneficiado del optimismo por las expectativas de que Estados Unidos e Irán retomen pronto las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio, destacaron a la apertura la subida de Advantest (2,56 %) y Tokyo Electron (0,7 %).

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se disparaba además un 6,17 %.

En el sector de la defensa, Mitsubishi Heavy Industries subía un 3,33 % a la apertura, mientras que Kawasaki Heavy Industries hacía lo propio con un 2,1 %.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, caía por su parte un 0,34 %, mientras que Sony, referente de la electrónica y el entretenimiento, perdía un 2,3 %. EFE

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