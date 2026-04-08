El Nikkei sube casi un 5 % en la media sesión tras el alto el fuego entre Irán y EE.UU.

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Tokio, 8 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, amplió sus ganancias este miércoles y subía casi un 5 % en el descanso de la media sesión, espoleado por el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán y el anuncio de Teherán de que permitirá el paso por el estratégico estrecho de Ormuz.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, crecía un 4,96 %, o 2.649,27 puntos, hasta las 56.078,83 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 3,06 %, o 111,93 puntos, hasta 3.765,95 enteros. EFE

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