El Nikkei sube un 0,55 % con los inversores pendientes de las noticias sobre Irán

2 minutos

Tokio, 6 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 0,55 % este lunes, impulsado por los valores tecnológicos pero con los inversores pendientes de las últimas noticias sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 290,19 puntos, hasta las 53.413,68 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, cerró prácticamente plano, con una leve caída del 0,01 %, o 0,39 puntos, hasta 3.644,8 enteros.

El parqué tokiota se vio moderado durante la jornada por la incertidumbre en torno a la guerra en Irán, que está afectando al suministro mundial de petróleo, con los inversores pendientes de la rueda de prensa que ha convocado el presidente estadounidense, Donald Trump, para este lunes.

En semiconductores, la firma Advantest creció un 1,74 % y Disco subió un 2,03 %, mientras que Tokyo Electron cerró con una bajada del 0,13 %.

Además, la compañía nipona Sakura Internet se disparó un 16,95 %, después que el gigante tecnológico estadounidense Microsoft anunciara el viernes una inversión milmillonaria en Japón para reforzar su red de infraestructura de inteligencia artificial (IA).

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, cedió un 0,25 %, y sus rivales Honda y Nissan bajaron un 0,55 % y un 0,84 %, respectivamente.

Por su parte, el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), creció un 1,08 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony cayó un 0,96 %, la empresa de videojuegos Nintendo subió un 1,29 % y el principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, avanzó un 1,1 %. EFE

jdg/pagb/alf