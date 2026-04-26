El nivel de desaprobación a la gestión de Milei sube al 60,6 %, según una encuesta

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Buenos Aires, 26 abr (EFE).- El nivel de desaprobación a la gestión del presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, trepó en abril al 60,6 %, de acuerdo a los resultados de una encuesta de la consultora Zentrix difundidos este domingo.

El sondeo, realizado entre el 11 y el 18 de abril, muestra un aumento en el nivel de desaprobación respecto a la medición de marzo último (53,3 %), mientras que el nivel de aprobación bajó del 38,5 % en el tercer mes del año al 33,1 % en el cuarto.

En abril, la imagen positiva de Javier Milei ha caído al 35,2 %, mientras que la negativa ha escalado al 59,3 %.

En su informe, Zentrix relaciona este fenómeno con el malestar económico de los ciudadanos y un «desgaste» de la «bandera simbólica» de promesa de lucha contra la «casta política» con la que Milei llegó a la Presidencia argentina a finales de 2023.

Según el sondeo, el 57,3 % de los consultados percibe corrupción generalizada en la gestión gubernamental y un 66,6 % considera que el Gobierno terminó siendo parte de la «casta» que prometía combatir.

El deterioro en la imagen del Ejecutivo coincide con las denuncias que desde mediados de marzo se centran en el patrimonio del jefe de Gabinete del Gobierno, Manuel Adorni, por sus gastos en viajes suntuosos al exterior y la compra de propiedades, operaciones bajo investigación judicial.

De acuerdo al sondeo, Adorni tiene una imagen negativa del 73,9 %.

«La corrupción aparece como el principal desafío del país, incluso entre quienes votaron al oficialismo en 2025, por encima del desempleo, la inflación o el salario, lo que muestra que el problema ya perfora al propio universo simbólico del mileísmo», observó la consultora.

La firma apuntó que Milei, quien el jueves pasado dijo que planea competir por la reelección en 2027, todavía conserva un núcleo de apoyo «dispuesto a amortiguar el costo reputacional» de las denuncias, pero advirtió que, por fuera de ese núcleo, «el veredicto social se volvió mucho más severo».

Las preguntas del sondeo orientadas a la macroeconomía también evidencian malestar entre los consultados: el 81,6 % dijo que en los últimos seis meses tuvo que resignar algún tipo de consumo.

«Cuando el 86,6 % siente que su salario no le gana a la inflación y el 60,4 % afirma que sus ingresos le alcanzan sólo hasta el día 20 del mes, la tolerancia social frente al ajuste empieza a depender cada vez más de la credibilidad del Gobierno. Y ahí es donde las denuncias por corrupción adquieren un efecto mucho más corrosivo», apuntó Zentrix.

El sondeo de Zentrix Consultora incluyó a 1.559 personas de todo el país, a través de un cuestionario autoadministrado en línea, con un margen de error del ± 2,48 % y un nivel de confianza del 95 %, según señaló la propia empresa. EFE

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