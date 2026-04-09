El nuevo canciller mexicano, Roberto Velasco, dialoga con sus pares de Uruguay y Guatemala

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Ciudad de México, 8 abr (EFE).- El nuevo canciller de México, Roberto Velasco, ratificado este miércoles para el cargo por el Senado de su país, concretó sendas llamadas telefónicas con sus homólogos de Uruguay, Mario Lubetkin, y de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México.

En dos mensajes en redes sociales, la Cancillería mexicana indicó, en primer lugar, que Velasco dialogó vía telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, Mario Lubetkin.

En la conversación, señaló la SRE, Velasco reiteró el respaldo de México a la presidencia uruguaya en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y destacó la cercanía que distingue la relación bilateral.

Ambos coincidieron en que entre México y Uruguay «no hay solo diplomacia, sino una genuina amistad».

Previo a esto, Velasco sostuvo una llamada de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, con quien reiteró los lazos históricos y los intereses comunes que unen a ambos países.

La SRE apuntó que la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Bernardo Arévalo se mantiene «sólida y cercana».

Guatemala es un socio estratégico para México, «no solo por la frontera compartida, sino por una agenda de cooperación que genera beneficios mutuos», apuntó la SRE.

Antes, el nuevo canciller de México inició sus contactos externos con una llamada telefónica a su homólogo brasileño, Mauro Vieira.

El Senado de México ratificó este miércoles con amplia mayoría a Roberto Velasco como nuevo canciller del país, tras haber sido propuesto al cargo por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Con 81 votos a favor y 30 en contra, la Cámara alta avaló que Velasco, de 38 años, asuma la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente, hace una semana, por cuestiones de salud.

Durante su comparecencia ante el Senado, Velasco aseguró que no cederá en soberanía frente a Estados Unidos, buscará ordenar la migración y respaldará la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un contexto de creciente presión regional.

El nuevo canciller mexicano delineó una política exterior basada en la «cooperación sin subordinación», con énfasis en seguridad, integración regional y comercio, así como en el fortalecimiento de vínculos con Canadá, América Latina, Asia-Pacífico y el mantenimiento de la relación con Cuba.

Velasco, de 38 años, llega al cargo tras su experiencia previa en el manejo de la agenda diplomática de la región, luego de haberse desempeñado como subsecretario para América del Norte en la SRE. EFE

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