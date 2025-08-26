El nuevo romance dirigido por Michel Franco trata la relación entre México y EE.UU.

3 minutos

Ciudad de México, 26 ago (EFE).- La nueva película escrita y dirigida por director mexicano Michel Franco, ‘Dreams’, se centra, a través de un romance, en las relaciones políticas entre México y Estados Unidos, con un enfoque en las políticas migratorias, en medio de tensiones bilaterales tras el regreso a Washington de Donald Trump.

“Tenía la obsesión hacer una película que hablara de la relación entre los dos países, pero a partir de una relación íntima (…) Lo que me interesaba de la relación entre los dos países, es que nos necesitamos mucho y que no siempre las cosas son justas: el poder o el balance de poder, como se ve reflejado en la relación de estos dos personajes, va cambiando y tomando giros a veces esperados y otras veces sorpresivos”, explicó Franco durante conferencia de prensa este martes en Ciudad de México.

El largometraje, que se estrenará el 11 de septiembre en las salas de cine, cuenta la historia de amor de Jennifer y Fernando, un joven bailarín de ballet mexicano, interpretado por Isaac Hernández, que deja todo atrás para perseguir el sueño de convertirse en un artista en EE.UU. de la mano de su amante, quien encarna la estadounidense Jessica Chastain, aunque las influencias, el poder y las clases sociales complican su relación.

Por su parte, la actriz Jessica Chastain (California, 1977), de películas como ‘Interstellar’ (2014) o ‘Marte’ (2015), expresó que esta película le había hecho salir de su zona de confort.

“Siempre he sido increíblemente política toda mi carrera. Veo mi trabajo como un acto político (…). Estoy tratando de crear preguntas para la sociedad, que nos miremos a nosotros mismos, miremos cómo se perciben a las mujeres en la sociedad, y cuestionemos si somos parte del problema o parte de la solución o si estamos en una relación saludable”, dijo.

Junto a Chastain, Isaac Hernández (Guadalajara, 1990), bailarín mexicano de ballet de talla internacional, da su salto a la gran pantalla protagonizando esta película tras formar parte del elenco de la miniserie española-mexicana ‘Alguien tiene que morir’.

Franco explicó que, tras conocer al bailarín, su “instinto” le llevó a confiar en él y a modificar el guion original para que fuera Hernández quien interpretara el papel de Fernando.

“Somos la gente que vamos de fuera a trabajar, los que hemos hecho que la economía, la cultura y que el país en general sea tan rico”, concluyó el director de ‘Memory’ (2023), ‘Sundown’ (2021) o ‘Nuevo orden’ (2020).

La historia de amor de una hora y media se estrenó internacionalmente en el Festival de Berlín y llegará a salas de cine el próximo jueves 11 de septiembre. EFE

